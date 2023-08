DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa, EUA com ganhos moderados após discurso de Powell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os principais índices europeus fecharam em alta ligeira, enquanto as ações dos EUA seguem com ganhos moderados, depois de a Reserva Federal ter sinalizado que as taxas de juro poderão ser aumentadas novamente.

O presidente da Fed, Jerome Powell, disse no aguardado discurso de Jackson Hole que o banco central vai "agir cautelosamente" em qualquer subida das taxas de juro e que os aumentos já efetuados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.