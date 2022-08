DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa, EUA sobem com redução de tensões, dados positivos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde, enquanto Wall Street segue em alta, com a redução das tensões geopolíticas depois de ter terminado a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

O índice Stoxx Europe 600 e o FTSE somaram 0,5%, enquanto o DAX e o CAC avançaram 1%.