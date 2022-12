DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha 2022 com perdas de mais de 12%; EUA também caem

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus fecharam a última sessão do ano em baixa, com o índice continental Stoxx 600 a terminar 2022 com uma perda de mais de 12%, o pior desempenho anual desde 2018, de acordo com a Dow Jones Market Data.

O índice continental Stoxx Europe 600 desceu 1,3%, interrompendo dois meses de ganhos em dezembro, enquanto o alemão DAX perdeu 1,1% e o francês CAC recuou 1,5%. O britâ...