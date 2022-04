DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha a perder; Wall Street acentua quedas

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuaram, esta quinta-feira, com a guerra na Ucrânia a manter a incerteza nas negociações.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,2%, enquanto o DAX e o CAC perderam 0,5% e 0,6% respetivamente. O FTSE recuou 0,5%.