DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha abril no verde; Wall Street acelera

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam a última sessão de abril em terreno positivo, apesar dos receios de recessão em várias economias.

O Stoxx 600 avançou 0,7%, o DAX ganhou 0,8%, o FTSE somou 0,5% e o CAC acelerou 0,1%.

A economia da Zona Euro cresceu apenas 0,1% no primeiro trimestre depois de uma estagnação no quarto trimestre, mostraram os dados ...