DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha com alta com investidores otimistas

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus subiram na maioria, apesar de uma sessão pessimista nos EUA devido ao sentimento cautelosamente positivo sobre o outlook para as companhias aéreas e outas ações ligadas às viagens.

O índice Stoxx Europe 600 cresceu 0,2%, o CAC avançou 0,4%, o FTSE 100 subiu 0,1% e o DAX contrariou ao cair 0,1%.