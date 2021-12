DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta acentuada com confiança dos investidores

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde esta terça-feira, com os investidores de volta aos mercados com a diminuição dos receios sobre a variante Ómicron do coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 2,5%, o índice alemão DAX cresceu 2,8%, o francês CAC somou 2,9% e o britânico FTSE 100 avançou 1,5%.