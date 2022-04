DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta apesar de possíveis novas sanções

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, apesar de vários países ocidentais estarem a considerar novas sanções sobre a Rússia devido à continuação do conflito na Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,8%, enquanto o FTSE 100 ganhou 0,3%, o DAX avançou 0,5% e o CAC 40 progrediu 0,7%.