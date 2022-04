DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após BCE manter política monetária

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam em alta, depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juro e os planos para a política monetária na reunião desta quinta-feira.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,6%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganhou 0,6%, o francês CAC avançou 0,7% e o britânico FTSE 100 acelerou 0,5%.