DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde esta quarta-feira, enquanto nos EUA apenas o Nasdaq contraria a tendência positiva, depois da publicação dos dados da inflação dos EUA relativos ao mês de julho.

O índice Stoxx Europe 600 valorizou 0,4%, o DAX subiu 0,3%, o CAC somou 0,6%, enquanto o FTSE 100 cresceu 0,8%.