DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter mantido as políticas acomodatícias e os apoios à economia da Zona Euro.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o DAX somou 0,8%, o CAC avançou 0,9% e o FTSE 100 valorizou 0,6%.