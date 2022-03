DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após decisões da Fed, BOE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta quinta-feira, depois de a Reserva Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra, ou BOE, terem aumentado as taxas de juro nas respetivas reuniões.

Depois de uma sessão volátil, o Stoxx Europe 600 fechou em alta de 0,5% e o CAC cresceu 0,4%, ao passo que o DAX foi a exceção, ao cair 0,4%.