DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após fim do impasse na UE

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram em alta esta terça-feira, depois de os líderes da UE terem conseguido alcançar um entendimento sobre o fundo de recuperação para combater a crise do coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, após os responsáveis europeus terem chegado a um acordo histórico sobre os termos de um plano de EUR1,8 biliões ($2,06 biliões).