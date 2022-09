DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após payrolls dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam em alta esta sexta-feira, reagindo positivamente aos dados dos payrolls não-agrícolas de agosto dos EUA.

O Stoxx 600 subiu 2%, o DAX somou 3,3%, o CAC avançou 2,2% e o FTSE 100 valorizou 1,9%.

Nos EUA, o S&P 500 soma 0,6%, o Nasdaq Composite avança 0,3% e o Dow Jones Industrial Average cresce 0,6%.