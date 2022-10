DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após reversão de política no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, enquanto Wall Street continua com ganhos robustos, depois do anúncio de reversão quase total dos planos orçamentais do governo britânico.

O Stoxx Europe 600 ganhou 1,8%, assim como o índice alemão DAX. O francês CAC subiu 1,7% e o britânico FTSE somou 0,9%.

As ações aceleraram depois de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.