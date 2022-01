DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após testemunho de Powell

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde, em linha com as bolsas norte-americanas, que também negoceiam em alta com o foco no testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na comissão bancária do Senado.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,8%, o FTSE 100 subiu 0,6%, o DAX avançou 1,1% e o CAC 40 adicionou 1%.