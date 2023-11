DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com ajuda das companhias aéreas

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam maioritariamente em alta esta quarta-feira, com os ganhos das ações das companhias aéreas a compensarem as perdas das grandes petrolíferas.

O Stoxx Europe 600 avançou 0,3%, o CAC somou 0,7% e o DAX subiu 0,5%, enquanto o FTSE 100 caiu 0,1%

Aa ações do setor do petróleo recuaram, acompanhando as quedas do Brent, que perde 1,8% para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.