DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com atenção na Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quinta-feira, com apenas a exceção da praça francesa, enquanto nos EUA os mercados também sobem antes da reunião anual de banqueiros centrais em Jackson Hole, no Wyoming.

O Stoxx 600 subiu 0,3%, o DAX somou 0,4% e o FTSE 100 valorizou 0,1%, ao passo que o CAC recuou 0,1%.