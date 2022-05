DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com comentários sobre subida do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta segunda-feira, com o mercado a discutir as potenciais subidas das taxas do BCE e depois de uma abertura em alta em Wall Street.

O Stoxx Europe 600 subiu 1,1%. A nível nacional, o DAX valorizou 1,4%, o CAC somou 1,2% e o FTSE 100 cresceu 1,7%.