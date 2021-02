DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com expectativas de estímulos, retoma

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em alta devido ao otimismo sobre o pacote de estímulos nos EUA e à recuperação económica impulsionada pela vacinação.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,6%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganhou 0,9% e o francês CAC avançou 0,8%.