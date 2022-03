DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com investidores a recuperarem confiança

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram em alta com os investidores a ficarem mais positivos depois de terem digerido os comentários otimistas sobre o outlook por parte da Reserva Federal dos EUA.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,8%, o FTSE 100 subiu 0,5% e o DAX e o CAC 40 avançaram ambos mais de 1%.