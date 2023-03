DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com mercados dos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações da Europa fecharam em alta esta terça-feira, enquanto Wall Street ganha com a especulação de que a Reserva Federal dos EUA terá de assumir uma postura mais dovish em relação às taxas de juro depois do colapso do Silicon Valley Bank.

O Stoxx Europe 600, DAX, FTSE 100 e CAC 40 subiram todos mais de 1%, enquanto nos EUA, o S&P 500 sobe 1,3%, o Dow Jones Industrial ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.