DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com notícias sobre vacina da Moderna

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta segunda-feira, depois de a Moderna Inc. ter dito que a sua vacina experimental para o coronavírus atingiu uma eficácia de 94,5% em proteger as pessoas da Covid-19.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 1,2%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganhou 0,5%, o francês CAC avançou 1,7% e o britânico FTSE 100 valorizou 1,7%.