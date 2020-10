DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com otimismo em Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente no verde, enquanto decorre uma sessão positiva em Wall Street, com o otimismo sobre um novo pacote de auxílio económico para o coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 cresceu 0,2%, enquanto o DAX caiu 0,2% e o CAC e o FTSE 100 subiram 0,4% e 0,2%, respetivamente.