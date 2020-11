DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com otimismo sobre as vacinas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta sexta-feira, após uma semana volátil para os mercados, marcada por notícias muito variadas na frente da pandemia.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 subiu 0,5% ao passo que o alemão DAX e o francês CAC somaram 0,4%. O índice de Londres acelerou 0,3%.