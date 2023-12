DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com otimismo sobre cortes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações europeus encerraram no verde esta quarta-feira, com o otimismo sobre as perspetivas de cortes das taxas de juro em 2024 a prevalecer apesar dos limites aos ganhos devido às incertezas económicas e geopolíticas.

O índice Stoxx Europe 600 e o índice alemão DAX subiram ambos 0,2%, o francês CAC estabilizou e o britânico FTSE 100 subiu 0,4%.

