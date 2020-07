DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com otimismo sobre resultados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira com o otimismo sobre a temporada de resultados do segundo trimestre e os desenvolvimentos sobre vacinas e tratamentos para o coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 cresceu 1%. O índice alemão DAX subiu 1,3%, o francês CAC valorizou 1,7% e o britânico FTSE 100 somou 1,3%.