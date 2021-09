DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com possível atraso da redução da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam no verde esta segunda-feira, seguindo os ganhos da Ásia, depois de o relatório mais fraco do que o esperado dos payrolls dos EUA ter retirado alguma pressão para a Reserva Federal reduzir os estímulos.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o DAX cresceu 1%, o CAC avançou 0,8% e o FTSE 100 valorizou 0,7%.