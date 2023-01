DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com reabertura da China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram no final da sessão desta segunda-feira, com o alívio das restrições sobre as viagens da China a impulsionar o sentimento do mercado.

O Stoxx 600 ganhou 0,9%, o DAX somou 1,3%, o CAC subiu 0,7% e o FTSE 100 cresceu 0,3%.

A China retomou as viagens sem necessidade de quarentena durante o fim de semana, reduzindo as rigorosas regras para a Covid-19 ...