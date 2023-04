DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com redução dos receios sobre a banca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quinta-feira, antes da pausa da Páscoa com os receios sobre a estabilidade financeira a continuarem a aliviar na ausência de novos choques no setor bancário.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,5%, o FTSE 100 avançou 1,0%, o DAX subiu 0,5% e o CAC 40 cresceu 0,1%.

"A ausência de más notícias esta semana ajudou a motivar a subida desta semana, com a melhoria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.