DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com sentimento bullish

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações da Europa fecharam no verde esta sexta-feira, enquanto os investidores ficam positivos nas ações da região depois dos dados robustos da inflação dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o FTSE 100 ganhou 0,6% e o DAX e o CAC avançaram 0,8%.