DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com subida das ações da energia

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, recuperando depois das quedas da semana passada com os ganhos das ações da energia e com a subida dos preços do petróleo e das ações financeiras.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%. O índice alemão DAX ganhou 0,6%, o francês CAC cresceu 0,2% e o britânico FTSE 100 valorizou 0,6%.