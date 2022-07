DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com surpresa do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente no verde esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter surpreendido os mercados ao aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, face aos 25 pontos base que eram esperados.

Com a exceção do DAX, que perdeu 0,3%, o Stoxx 600 ganhou 0,4%, o CAC subiu 0,3% e o FTSE 100 valorizou 0,1%.