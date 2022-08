DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta com Wall Street a seguir exemplo

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, apesar de alguma instabilidade, enquanto em Wall Street o cenário também é positivo após uma abertura em baixa devido aos dados económicos pessimistas da China.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, enquanto o DAX valorizou 0,2%, o CAC cresceu 0,3% e o FTSE 100 ganhou 0,1%.