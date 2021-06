DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta e EUA sobem após dados

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde esta quinta-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA seguem em alta, depois de novos dados terem mostrado uma queda dos pedidos de subsídio de desemprego e uma subida das encomendas de bens duradouros.

O Stoxx 600 e o DAX subiram ambos 0,9%, enquanto o CAC cresceu 1,2% e o FTSE 100 valorizou 0,5%.