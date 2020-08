DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta e Wall Street avança

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quarta-feira apesar de as negociações para mais ajuda orçamental estarem paralisadas e do aumento das tensões entre Washington e Beijing.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganhou 0,7%, o francês CAC avançou 0,8% e o britânico FTSE 100 valorizou 0,6%.