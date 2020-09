DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta em dia de baixos volumes de negociação

(DJ Bolsa)--As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, num dia com volumes de negociação reduzidos devido ao encerramento dos mercados financeiros dos EUA para o feriado do Dia do Trabalhador.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 1,7%, enquanto a nível nacional o DAX cresceu 2%, o CAC avançou 1,8% e o FTSE 100 subiu 2,4%.