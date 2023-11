DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta em sessão sem catalisadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta segunda-feira, num dia sem grandes catalisadores, enquanto os investidores aguardam a divulgação do relatório de inflação dos EUA na terça-feira.

O Stoxx Europe 600 e o DAX avançaram 0,8% e 0,7%, respetivamente, e o CAC e o FTSE subiram 0,6% e 0,9%.

Nos EUA, os mercados seguem mistos, com o S&P 500 a estabilizar, o Dow