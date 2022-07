DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA aguardam minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam em alta, numa sessão marcada pela recuperação das perdas acentuadas de terça-feira, com os investidores a regressarem às ações para aproveitar os preços baixos das cotadas antes da temporada de resultados.

O Stoxx Europe 600 subiu 1,7%. A nível nacional, o DAX ganhou 1,6%, o CAC avançou 2% e o FTSE subiu 1,2%.