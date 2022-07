DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA avançam

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações globais mantêm-se em território positivo esta terça-feira, com os investidores atentos a mais uma série de resultados de empresas para avaliarem com maior precisão o estado da economia.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 somou 1,4%, enquanto a nível nacional o FTSE somou 1%, o DAX ganhou 2,7% e o CAC acelerou 1,8%.