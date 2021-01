DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA continuam em queda

(DJ Bolsa)-- Depois de as ações europeias fecharem em alta esta segunda-feira, a primeira sessão de 2021, os mercados de ações dos EUA seguem em baixa, após terem registado máximos nas sessões anteriores.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite descem ambos 2,3%, enquanto o Dow Jones Industrial Average cai 2,1%,