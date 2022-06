DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA mantêm instabilidade

(DJ Bolsa)-- As europeias fecharam maioritariamente em alta, enquanto os índices de Wall Street seguem voláteis, num momento em que os investidores avaliam os dados económicos e o seu impacto na restrição da política monetária.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,5%, o DAX subiu também 0,5% e o FTSE acelerou 0,7%. A exceção foi o CAC, que recuou 0,4%.