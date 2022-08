DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA seguem sem direção

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta segunda-feira, com os investidores a reagirem aos dados que revelaram que a China registou um superavit comercial recorde em julho.

O índice continental Stoxx Europe 600 subiu 0,7%. A nível nacional, o alemão DAX e o francês CAC ganharam 0,8% e o britânico FTSE avançou 0,6%.