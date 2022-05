DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta enquanto EUA sobem

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta sexta-feira, no final de uma semana volátil para os mercados globais, enquanto as ações dos EUA sobem, recuperando após as fortes quedas recentes.

O Stoxx 600 somou 2,1%, o DAX cresceu também 2,1%, o CAC valorizou 2,5% e o FTSE 100 subiu 2,6%.