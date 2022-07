DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, EUA descem após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam em alta, enquanto Wall Street desce moderadamente, com os investidores norte-americanos a terem uma reação mista aos dados do emprego dos EUA.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,5%, enquanto o DAX subiu 1,3%, o CAC acelerou 0,4% e o FTSE ganhou 0,1%. Os índices recuperaram das perdas verificadas durante a sessão após o relatório dos payrolls.