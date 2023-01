DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, EUA perdem ímpeto da abertura

(DJ Bolsa)-- As praças europeias fecharam no verde esta terça-feira, mas os mercados de ações dos EUA perderam a robustez do início da sessão ao passarem a negociar no vermelho no primeiro dia de negociação do novo, depois de os investidores terem encerrado 2022 com perdas pesadas.

O Stoxx 600 subiu 1,2%, o DAX ganhou 0,8%, o CAC cresceu 0,4% e o FTSE 100 valorizou 1,4%.

