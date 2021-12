DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; EUA prosseguem em alta

(DJ Bolsa)--As ações europeias encerraram em alta esta terça-feira, numa altura em que os investidores recuperam a confiança após as quedas acentuadas de segunda-feira

O Stoxx Europe 600, o DAX, o CAC e o FTSE 100 valorizaram todos 1,4%.

Nos EUA, o S&P 500 avança 1,4%, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average ganham ambos 1,6%.