DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, EUA sobem apesar de dados mistos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta, impulsionadas por resultados empresariais positivos e dados melhores que o esperado do crescimento económico da Zona Euro.

O Stoxx Europe 600 acelerou 1,3%, enquanto a nível nacional o índice alemão DAX ganhou 1,5%, o francês CAC somou 1,7% e o inglês FTSE avançou 1,1%.