DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta ignorando dados da inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta quarta-feira, continuando a recuperar das perdas recentes, com a inflação homóloga dos EUA ainda bastante elevada de abril a não conseguir penalizar o sentimento dos mercados.

O Stoxx Europe 600 ganhou 1,7%, o DAX somou 2,2%, o CAC valorizou 2,5% e o FTSE 100 subiu 1,4%.