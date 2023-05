DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta leve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em alta leve, à semelhança do que acontece nesta altura em Wall Street, à medida que os investidores avaliam os desenvolvimentos do teto da dívida dos EUA e digerem novos dados económicos.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,2%, o FTSE 100 ganhou 0,2%, o DAX e o CAC 40 fecharam estáveis. Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average soma 0,1%, enquanto o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.